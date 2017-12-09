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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 71 - Mersin Bşb. Gelişim: 62

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 71 - Mersin Bşb. Gelişim: 62
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdarespor, evinde karşılaştığı Mersin BŞB.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdarespor, evinde karşılaştığı Mersin BŞB. Gelişim'i 71-62 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 23-14'lük üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda Mersin ekibi toparlansa da devreye Elazığ İl Özel İdarespor'un 35-33'lük üstünlüğü ile girildi.

Kıran kırana geçen üçüncü periyotta Mersin ekibi farkı 1'e indirdi ve bu periyotta 51-50 Elazığ İl Özel İdarespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ İl Özel İdarespor, salondan 71-62'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Elazığ İl Özel İdarespor'dan Sharon Houston kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Mersin ekibinden Betül Erkoyuncu'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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