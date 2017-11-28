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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 90 - Fenerbahçe Gelişim: 59

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 90 - Fenerbahçe Gelişim: 59
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde ağırladığı Fenerbahçe Gelişim'i 31 sayı farkla 90-59 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde ağırladığı Fenerbahçe Gelişim'i 31 sayı farkla 90-59 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 27-17'lik üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdürmeyi başaran Elazığ takımı, devreye 45-29 önde girmeyi başardı.

Performansını devam ettiren Elazığ İl Özel İdare, 3. periyodu 67-46, son periyodu 90-59 üstün tamamlamayı başardı.

Elazığ ekibinden Amerikalı pivot Sharon Houston kaydettiği 36 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Başak Altunbey 17, Kamile Altun 13'er sayıyla galibiyete katkı sundu.

Fenerbahçe Gelişim'de ise Melisa Korkmaz'ın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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