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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova Vıp: 73 - Mersin Bşb Gelişim: 65

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova Vıp: 73 - Mersin Bşb Gelişim: 65
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Yalova VIP sahasında, Mersin BŞB Gelişim'i 73-65 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Yalova VIP sahasında, Mersin BŞB Gelişim'i 73-65 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Lillie Costa 21 sayı ve 14 ribaunt, Ülkü Tuncel 13, Sümeyya Özcan ve Banu Yıllar ise 11'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ömer Sarı xx, Nihat Kara xx, Abdullah Uyanık xx

Yalova VİP: Banu Yıllar xx 11, Ülkü Tuncel xx 13, Elif Çiğdem Anaç xx 8, Lillie Costa xxx 21, Tuğba Gönen x 2, Sümeyya Özcan xx 11, İrem Beriş xx 5, Tuğba Battal x, Tuba Kaya x 2

Mersin BŞB Gelişim: Yaren Uslular xx 11, Beylem İlba x 7, Fatma Bayram x 5, Gizem Kumandanoğlu xx 13, Rachel Mitchell x 8, Sevgi Yaşa x, İrem Kanberoğlu x 9, Betül Erkoyuncu xx 12, Meliha Kıroğlanoğlu x

1. Periyot: 18-14 (Yalova lehine)

Devre: 44-34 (Yalova lehine)

3. Periyot: 56-56

5 Faul: Yaren Uslular (Mersin BŞB Gelişim)

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