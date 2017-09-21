  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Türkiye Kupası: Kızılcabölükspor: 2 - Ümraninespor: 1

» »
Türkiye Kupası: Kızılcabölükspor: 2 - Ümraninespor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kızılcabölükspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kızılcabölükspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Emin Yıldırım xx, Hüseyin Emre Çelimli xx

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Kaan xxx, Fatih xx, Ramazan xx, Sedat xx, Tayfun Sabri xxx, Gökhan xx, Taygun xx, Samet xx (Serkan dk. 90 ?), Burak xx (Ali dk. 46 xx), İlyas x (Mustafa dk. 46 x)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Ümraniyespor: Metin x, Mustafa ? (Oğuz dk. 12 x ), Bulut xx, Bahadır x, Bahadır x (Emircan dk. 56 x ), Drole xxx, Samet x, Beytullah x, Mücahit x, Tarık x, Kerem x

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Gökhan Özer (dk. 5), Ali Helvacı (dk. 82) (Kızılcabölükspor), Drole (dk. 24) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Oğuz Ceylan (dk. 23) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Sponsoru İle Nikah Tazeledi21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Fikret Orman: “Derbide Fair-play’a Oynardım”21 Eylül 2017 Perşembe 17:38
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Karabükspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • İsveç Futbol Federasyonu’ndan Riva’ya Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Kocaçeşmespor Destek Arıyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Josef De Souza: "Taraftarımızı Derbi Galibiyetiyle Mutlu Etmek İstiyoruz"21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
  • Yaşam Vadisi’nde Bocce Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 16:53
  • Evkur Yeni Malatyaspor, Çalımbay’ı İkna İçin Seferber Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye Kötü Haber21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Pfdk’dan Fenerbahçe’ye Ceza21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti