Türkiye Kupası: Kızılcabölükspor: 2 - Ümraninespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kızılcabölükspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Stat: Kızılcabölük Semt Sahası
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Emin Yıldırım xx, Hüseyin Emre Çelimli xx
Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Kaan xxx, Fatih xx, Ramazan xx, Sedat xx, Tayfun Sabri xxx, Gökhan xx, Taygun xx, Samet xx (Serkan dk. 90 ?), Burak xx (Ali dk. 46 xx), İlyas x (Mustafa dk. 46 x)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Ümraniyespor: Metin x, Mustafa ? (Oğuz dk. 12 x ), Bulut xx, Bahadır x, Bahadır x (Emircan dk. 56 x ), Drole xxx, Samet x, Beytullah x, Mücahit x, Tarık x, Kerem x
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Gökhan Özer (dk. 5), Ali Helvacı (dk. 82) (Kızılcabölükspor), Drole (dk. 24) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Oğuz Ceylan (dk. 23) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)
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