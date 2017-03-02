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Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret

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Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret
Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, beraberindeki muhtarlar ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, beraberindeki muhtarlar ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sırasında dile getirdikleri konuşmalarda, son dönemde muhtarların yaşam standartlarının ve haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirdiği muhtarlar buluşmaları dolayısıyla Vali Demirtaş'a teşekkür eden Özünal ve beraberindeki heyet üyeleri, muhtar camiası olarak vatandaş ve devlet arasında köprü görevi görerek, sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve beraberindeki heyet aracılığıyla, muhtar camiasının tüm fertlerine selamlarını iletti. Vali Demirtaş, vatandaşlarının talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi noktasında, muhtarlarla daima işbirliği içinde olmaya özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret

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