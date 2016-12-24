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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz:

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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz:
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtar maaşlarının bir kısmının Bağkur'a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna...

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtar maaşlarının bir kısmının Bağkur'a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Biz devletin memurlarıyız. Devlet memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Bizde devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Karabük Merkez Muhtarlar Derneğinin 9'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Belediye Nikah Salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve muhtarlar katıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, genel kurulda yaptığı konuşmada 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte artık vatandaşların muhtarlara uğrama zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı.

"Mahallemizde olup biteni artık bilemez olduk"

Vatandaşların doğrudan Nüfus Müdürlüklerine giderek yerleşim yeri değişikliklerini gerçekleştirebildiğini ifade eden Akdeniz, "Dolayısıyla bu bizlerin mahalleye gelen ve gideni artık görememize sebep oluyor. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya. Muhtar mahallesine ve köyüne gelenleri ve gidenleri görecek. Maalesef biz noktada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Muhtarlarımıza Nüfus Müdürlükleri tarafından bir şifre veriliyor. Biz şunu istiyoruz, bu kayıtları hiçbir ücret almadan muhtarlar yapsın. Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef Nüfus Müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden dolayı mahallemizde olup biteni artık bilemez olduk. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle bir kopuş yaşadık. Devletin 50 bin tane seçilmiş muhtarı neden çalıştırmadığını hep düşünürüm. Oysa ki, biz köy kanunun 10'uncu maddesinde devlet memuruyuz aynı zamanda. 5490 sayılı kanun 50. Maddesi ikinci fıkrasında bişr değişiklikle nüfus müdürlüğü bize şifre veriyor. Bir ucunu nüfusa bir ucunu muhtarlığa bir ucunu güvenlik güçlerine açmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi istediklerini ifade eden Akdeniz, "23 bin muhtar maaşlarının bir kısmı Bağkur'a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna dikkat çeken Akdeniz, "Biz devletin memurlarıyız, çalışanıyız. Devlet işçisinin,memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bu dönmede inşallah sosyal güvencesi olmayan yani Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Bizde devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız" dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan İbrahim Harmanbaşı yeniden Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçildi.

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