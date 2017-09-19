Türkiye, Nijerya’daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzey doğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde gerçekleştirilen intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzey doğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde gerçekleştirilen intihar saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın kuzey doğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde gerçekleştirilen intihar saldırılarında birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. (BC – DK-Y)