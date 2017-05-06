Türkiye Nöroşirürji Derneği Amasra’da Buluştu

Türkiye Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi TNDer SPSCG Eğitim-Öğretim Gurubu Geleneksel 4. Anadolu Toplantısını gerçekleştirdi.
Amasra Nortdoor Otelde gerçekleşen toplantı iki gün sürecek. Eğitim öğretim grubu toplantısına alanında kendisini kanıtlamış Türkiye'nin seçkin doktorları katıldı. Toplantıda, Nöroşirürji alanında son gelişmeler tartışılırken, çeşitli fikir alışverişinde bulunuldu.
Katılımcılar birbirlerine soru sormak imkanı da buldu. Toplantı yarın sona erecek.
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