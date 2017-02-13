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Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Turnuvası İskenderun’da

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Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Turnuvası İskenderun’da
Türkiye Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Turnuvası 16 takımın katılımıyla 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında İskenderun Spor Salonu...

Türkiye Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Turnuvası 16 takımın katılımıyla 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında İskenderun Spor Salonu ve Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarı final turnuvalarının İskenderun'da yapılacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, müsabakalar için tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

350 kişilik sporcu kafilesinin bir hafta boyunca İskenderun'da kalacağını ve kente de ekonomik alanda katkı sağlayacağını belirten Gündel, " İskenderun Spor Salonumuz ve İskenderun Belediyemizin bize turnuva için tahsis ettiği Sakarya Spor Salonumuz turnuvalara ev sahipliği yapacak. Kentimizde düzenlenecek olan bu turnuva şehrimizi hem ekonomik, hem sportif hem de sosyal anlamda canlandırmanın yanı sıra ilçemiz için bir gurur kaynağı olmuştur. Tüm halkımızı turnuvamıza bekliyoruz" dedi

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