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Türkiye Petrolleri Mevlit Okuttu

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Türkiye Petrolleri Mevlit Okuttu
Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından vefat eden personeller için mevlit okutuldu.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından vefat eden personeller için mevlit okutuldu.

Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 63. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman bölge Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu. Ulu Camiinde öğle namazı öncesinde okutulan mevlide Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı. Mevlit okutulmasından sonra yaşamını yitiren çalışanlar için dualar okundu.

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