Türkiye Petrolleri Müdürü Aslandere, Vali Kalkancı’yla Bir Araya Geldi

Türkiye Petrolleri kuruluşunun 63. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere Başkanlığındaki ünite amirleri, Adıyaman...

Türkiye Petrolleri kuruluşunun 63. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere Başkanlığındaki ünite amirleri, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ve ünite amirlerini valilik makamında kabul eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Türkiye Petrolleri yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Petrollerinin 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, çalışanlarına başarılar diledi. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Adıyaman'da yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Kalkancı'ya bilgi vererek, Türkiye Petrollerinin 63. Kuruluş yıl dönümü anısına üzerinde Türkiye Petrolleri yazılı bir adet tabak plaket takdim etti.