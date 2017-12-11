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Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi: Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 1 - İzmir Torbalı İşitme Engelliler: 3

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Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi: Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 1 - İzmir Torbalı İşitme Engelliler: 3
Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kendi evinde ağırladığı İzmir Torbalı...

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kendi evinde ağırladığı İzmir Torbalı İşitme Engelliler takımına 3-1 mağlup oldu.

Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde üst sıraları zorlayan İzmir Torbalı İşitme Engelliler takımını ağırlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Altınşehir Mansur Yardımcı Stadı'nda oynanan maça oldukça etkili başlayan İzmir Torbalı İşitme Engelliler takımı karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, aldığı mağlubiyetle 9 puanda kaldı ve 6. sıraya düştü.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı gelecek hafta İzmir deplasmanında Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımıyla karşılaşacak.

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