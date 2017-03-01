Türkiye Şampiyonasına Trakya Birlik’ten 5 Kota

Yıldız Erkekler Serbest Güreş grup müsabakalarında Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçileri toplamda 5 kota alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak...

Yıldız Erkekler Serbest Güreş grup müsabakalarında Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçileri toplamda 5 kota alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

24-26 Şubat tarihlerinde Düzce'de yapılan Yıldız Erkekler serbest güreş grup müsabakalarında Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçileri toplamda 5 kota alarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Müsabakalarda, 46 kiloda Sinan Kaya birinci olurken, 46 kiloda Muhammed Emin Kızmaz beşinci, 58 kiloda Emrah Kaya üçüncü, 54 kiloda Dağhan Ilgın Çetin ikinci, 100 kiloda Mert Emin Solmaz beşinci oldu. Türkiye Şampiyonasına girmeye hak kazanan sporcularımız 24-26 Mart'ta Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Bilindiği üzere Trakya Birlik Spor Kulübü olarak Güreş branşında Minikler 2. Liginde, Büyük Erkekler Serbest 1. Liginde mücadele ediyoruz. Tahmin ediyorum, Mart ayı içerisinde Büyük Erkekler Serbest Güreş Lig müsabakaları başlayacak çalışmalarımız son sürat devam ediyor, teknik kadromuzun takıma inancı tam İnşallah bu sene hedefimiz Süper Lige yükselmek. Takımımızı kaliteli ve tecrübeli sporculardan oluşturduk nasipse istediğimiz başarıya ulaşacağız. Düzce'de yapılan Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Müsabakalarında Edirne ilini temsilen Trakya Birlik Spor Kulübü olarak 5 sporcumuz Türkiye Şampiyonasında Güreş yapmak için kota aldı" dedi.