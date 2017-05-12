Düzce Belediyespor Kulübü Altyapı Kız Atletizm takımından Zeynep Küçük Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti. Ankara'da düzenlenen Okul Sporları grup müsabakalarında 300 metrede, Altyapı Atletizm takımı sporcusu Zeynep Küçük 45.02 koşarak Türkiye Şampiyonasına katılım barajını geçmeyi başardı.
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Türkiye Şampiyonasında
Düzce Belediyespor Kulübü Altyapı Kız Atletizm takımından Zeynep Küçük Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti.
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Türkiye ŞampiyonasındaDüzce Belediyespor Kulübü Altyapı Kız Atletizm takımından Zeynep Küçük Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti.
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