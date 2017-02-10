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Türkiye Şehitlerini Anıyor

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Türkiye Şehitlerini Anıyor
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden şehit Piyade...

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden şehit Piyade Er Mehmet Özdemir ve şehit Torpido Er Naim Özkan için tören düzenlendi.

Aziz şehitlerin ruhlarını yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Piyade Er Mehmet Özdemir ve Torpido Er Naim Özkan için tören düzenlendi. Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Öğretmen Albay Erhan Altunok'un sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, şehit yakınları ve konuklar gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Piyade Er Mehmet Özdemir'in şahadetini anlatan Altunok, "Vatan borcu gelip çatınca kendisini Kıbrıs Barış Harekatı'nda buldu. Koşmuştu soydaşlarımızın yardım çığlıklarına. Düşman Türk askerini karaya çıkarmamak için öteden beri hazırlık yapmış, pusular kurmuş ve siper kazmıştı. Bir kurt gibi, bir aslan gibi saldırırken düşmana Mehmet Özdemir, mermi denk geldi göğsüne. Arkadaşları onu hastaneye yetiştirseler de derman bulunamadı ve şehit düştü" şeklinde konuştu.

Altunok, şehit Torpido Er Naim Özkan için yaptığı sunumda, "Askerlik çağı geldi. Onu denizci yazdılar. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yara aldı gemisi. Komutanı ona gemiyi terk etmesini, finikaya binmesini emretti. Komutanına "Siz gelmezseniz ben de girmem. Şehir olacaksak birlikte şehit oluruz" dedi." ifadelerini kullandı.

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