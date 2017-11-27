Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, “Steptember” projesiyle 633 bin TL bağış topladı

’Steptember’ Sosyal Sorumluluk Kampanyasında Hedefe Ulaşıldı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın ülke temsilcisi olduğu “Steptember” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 2 bin 255 kişi Cerebral Palsy’li çocukların özel eğitim ve rehabilitasyonları için farkındalık yaratarak bağış topladı. Bu yılki bağış hedefi 600 bin TL olan kampanyada, 633 bin TL’ye ulaşıldı.

Avustralya’nın öncülüğünde 2011 yılında başlatılan ve 9 ülkede eşzamanlı gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi olan Steptember kampanyasına, 672 takımdan 2 bin 255 kişi katıldı. Cerebral Palsy’li çocuklara destek veren gönüllüler Eylül ayı boyunca günde 10 bin adım atarak veya 10 bin adıma eşdeğer koşma, bisiklete binme, yüzme gibi aktiviteler yaparak hem toplumda Cerebral Palsy farkındalığı yaratılmasına destek oldu, hem de çocuklara ücretsiz özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması için bağış topladı. Steptember süresince toplamda 351 milyon 119 bin adım atıldı.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın ülke temsilcisi olduğu, Cerebral Palsy’li çocuklara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Steptember’ sosyal sorumluluk projesinin, bu yıl Türkiye’de dördüncü kez düzenlendiğinin bilgisini veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, “Çeşitli bağış kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle Vakfımızın çalışmalarını genişletme ve daha fazla Cerebral Palsy’li çocuğa ulaşma amacındayız. Cerebral Palsy ile ilgili dünya çapında yürütülen en geniş kapsamlı farkındalık ve bağış toplamaya yönelik sosyal sorumluluk projesi olan Steptember’ın Türkiye’deki öncüsü ve yürütücüsü olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dört yılda yaklaşık 1,5 milyon TL’lik bağış topladığımız Steptember’a olan destek her yıl giderek artıyor. Steptember’ın 2017 hedefi, geçen yılki bağış miktarını yaklaşık yüzde 50 arttırarak 600 bin TL’lik destek toplamak ve daha fazla Cerebral Palsy’li çocuk ve ailesine destek olmak idi. Gönüllülerimiz sayesinde hedefimizi tutturduk, hatta bir miktar aştık. Bu sayede yüzlerce Cerebral Palsy’li bireye özel eğitim, rehabilitasyon, fizyoterapi ve erken müdahale desteği verebileceğiz.” dedi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV)

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en genişhizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup, çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 bin 569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; kurulduğu günden bugüne 20 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu.

Her 1000 Bebekten 4’ü Cerebral Palsy’li Doğuyor

Cerebral Palsy’li çocukların ve ailelerinin hayatları boyunca ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine cevap vermek amacı ile kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı eğitici, geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici çeşitli destek hizmetleri sunuyor.

Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral Palsy; duruşu ve hareketleri etkileyen, doğum öncesi, esnası ve sonrasında beynin hasar görmesi sonucunda oluşan fiziksel engellilik durumudur. Hareketleri etkileyen, kalıcı bir sorun olan Cerebral Palsy bebeğin 3 yaşına gelene kadarki gelişimi esnasında oluşabiliyor. Türkiye’de her 8 saatte bir Cerebral Palsy’li bebek dünyaya geliyor.

Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumların da eşlik edebildiği Cerabral Palsy’li bireylerde yapılan araştırmalara göre 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi olduğu gözlemleniyor.