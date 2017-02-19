Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx Kemal Elmas xx, Bülent Eraykutlu xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut (xxx), Emrah (xx), İsmail Türkaslan (xx), Ali Kurt xx, Abdullah (xx) (Burak dk. 86 x), Gökhan (xx) (Orhan Pala dk. 59 xx), Nihat (xx), Medeni Bingöl (xx), Salih (xx), Emre Aktaş (xxx) (Berkay dk. 80 x), Serkan (xx)
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Altay: Serkan Demirol (xx), Hayrullah (xxx), Necdet (xx), Ulaş (xxx) (Murat Uluç dk. 62 xx), Murat Türkkan (xxx), Halil Yılmaz (xxx), Emre (xx) (Halil Karataş dk. 64 xx), Hikmet (xx) (İhsan dk. 80 xx), İbrahim Akın (xxx), Atakan (xxx), Abdülkadir (xxx)
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Emre Aktaş (dk. 21), Serkan Silan (dk. 54) (Van Büyükşehir Belediyespor), Abdülkadir Akyıldız (dk. 26), İbrahim Akın (dk. 90) (Altay)
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