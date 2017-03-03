Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’ndan Başkan Atilla’ya Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'i makamında ağırladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya ziyaretler sürüyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Federasyon Genel Sekreteri Süleyman Yağlıtaş, Federasyonun Diyarbakır Temsilcisi İlhami Çakmak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ve Kurtarma Eğitmeni Erdal Mızrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.
Su sporlarının ekonomik ve sosyal açıdan öneminin vurgulandığı görüşmede, bölgedeki olası boğulma vakalarının önlenmesine karşı yapılacak "Cankurtaran" çalışmaları değerlendirildi.
Görüşmenin ardından Özen, Başkan Atilla'ya plaket takdim etti.
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