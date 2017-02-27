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Türkiye-sudan Dışişleri Müsteşarları Düzeyindeki Siyasi İstişareler Ankara’da Yapılacak

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Türkiye-sudan Dışişleri Müsteşarları Düzeyindeki Siyasi İstişareler Ankara’da Yapılacak
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Sudan Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları düzeyinde gerçekleştirilecek siyasi istişarelerin altıncısının,...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Sudan Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları düzeyinde gerçekleştirilecek siyasi istişarelerin altıncısının, 28 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Sudan arasında Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları düzeyinde gerçekleştirilecek Siyasi İstişarelerin altıncısı Sayın Müsteşarımız ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdel Ghani El Naim'in başkanlıklarında 28 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

İstişarelerde, tarihi ve kültürel bağlar temelinde Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüz Sudan ile ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması planlanmaktadır" denildi.

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