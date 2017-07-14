TÜRKİYE TEK YUMRUK: HAYDİ MEYDANA

Türkiye 15 Temmuz’da bir destan yazdı. Millet iradesine sahip çıktı. Şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına herkesi demokrasiye sahip çıkma adına meydanlara davet ediyoruz.

TÜRKİYE DÜNYAYA DERS VERDİ

Hain FETÖ kalkışmasında Türkiye dünyaya ders verdi. Tankların önüne yattı kurşunların üzerine yürüdü. Millet iradesine sahip çıkarken 250 vatan sevdalısı demokrasi şehidi oldu. 15 Temmuz, Türkiye’nin demokrasi inancının direniş sembolü olurken, birinci yıldönümünde herkesi meydanlara davet ediyoruz.

BİR MİLLET DİRENDİ TARİHE GEÇTİ

Türkiye; milletin direnişiyle durdurduğu FETÖ hainlerinden hesap sorarken, 2196 gazimiz halen o karanlık gecenin izlerini taşıyor. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve “Büyük Türkiye” yolunda dünyaya bu milletin yazdığı destanı yeniden gösterme adına hepimize düşen görev meydanlarda nöbette olmaktır.

CUMHURİYET MEYDANI DOLACAK

Samsun'da 15 Temmuz etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda bugün gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayacak programda, şehitlerimiz için Kur'an Tilaveti ve dua, şiirler, 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı videonun izlenimi gerçekleştirilecek. Konuşmalardan sonra ilahiler sesledirilecek. Saat 00.13'te ise bütün camilerden sela okunacak. Saat 02.37'yi gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de halka hitap edecek.

Samsun'da bürokratlar belediye başkanları, siyasiler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri yayımladıkları mesajla, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini kınadı, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diledi. Mesajlar şöyle;

FETÖ'CÜLER EN AĞIR

CEZAYI ALACAKLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, " Merhum Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’mızda “O gece milletin meclisine bomba atanlar, milletin seçilmiş cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunanlar, memleketi kirli pençelerinin arasında tutabilmek için millete mermi yağdıranlar bugün adalet önünde hesap vermektedir. FETÖ isimli bu casuslar ve katiller çetesi; hem ilahi adaletin hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin önünde en ağır biçimde yargılanacak ve cezalandırılacaktır."dedi.

DEMOKRASİ DERSİ VERİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ''15 Temmuz gecesi milletimiz ülkesi için iman dolu göğüsleri ile namluların önünde durdu. Tanklara karşı kendisini feda eden milletimiz, bir kez daha tarih yazarak tüm dünyaya demokrasi dersi verdi'' dedi.

MİLLLETİMİZİN GÜCÜ

TANKLARI YENDİ

AK Parti Samsun Milletvekili Av.OrhanKırcalı,"Milletimizin imanı ve gücü tankların gücünü yenmiştir. Milletimizin imanı ve gücü uçakları, helikopterleri ve her türlü silahı yenmiştir. Milletimizin iradesi hainleri yerle bir etmiştir "diye konuştu.

VATANDAŞLAR DESTAN YAZDI

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, " 15 Temmuz'da vatandaşlarımız hain girişimi güçlü iradesi ile engellemiştir. Vatandaşlarımızın bu destanı tarihe not olarak düşmüştür "dedi.

VALİ'DEN MEYDANA DAVET

Samsun Valisi Osman Kaymak, " Samsun milli mücadelenin başladığı, vatan ve millet duygusu yüksek bir ilimizdir. 15 Temmuz’u yaşatma anlamında da Samsun halkının bizleri yalnız bırakmayacağını ümit ederek il merkezindeki tüm Samsunlu hemşerilerimizi Cumhuriyet Meydanına, diğer ilçelerimizdeki halkımızı da ilçe kaymakamlıklarımızın belirlediği meydanlarımıza davet ediyorum "dedi. Kahramanları da, hainleri de unutturmayacağız

MİLLETİMİZ HAİN

GİRİŞİMİ ENGELLEDİ

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, " 15 Temmuz'da milletin hakimiyeti kayıtsız şartsız tahakkuk etmiştir. Ülkemize darbe vee darbe girişimleriyle nizam verenlere, Türk Milleti’nce tarihi bir ders verilmiştir. FETÖ'nün bir ihanet şebekesi olarak başlattığı darbe ve işgal girişimi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizzat millet tarafından bertaraf edilmiştir. Aziz milletimiz, bir çılgınlık yapan olursa, haddini bildirmeye, şehit ya da gazi olmaya hazır olduğunu dosta düşmana ilan etmiştir" dedi.

DARBEYE HALK

DARBE YAPTI

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, " Milletimize darbe yapmak isteyenler Milletimiz tarafından darbe yemiştir. İhanet çetesine karşı o gece, Milli Mücadelemizi, ikinci bir Kurtuluş Savaşı’nı verdik. Halkımız birlik oldu ve sabaha karşı ezan ile beraber ikinci bir Çanakkale Zaferine adını altın harflerle yazdırdı "dedi.

VATANSIZLARA VATAN

DERSİ VERİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında yayınladığı mesajında vatan hainlerine sert bir dille tepki gösteren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Okyanus ötesindeki o şarlatan ve halen daha o şarlatanın peşinden giden vatansızlar, Türk Milletinden ‘vatan’ dersi aldı” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN DAVET

Bafra Belediye başkanı Zihni Şahin," 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için saat 19.00’da Hükümet Konağımız önünde mehteran eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü ve saat 20.00’de ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm Bafralı hemşerilerimi hangi görüşe sahip olursa olsun katılmaya davet ediyorum "dedi.

15 TEMMUZ'U

UNUTTURMAYACAĞIZ

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar," Bizler çağlar açıp çağlar kapatan Fatihlerin, Kanunilerin, Alparslanların torunları olarak 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya bir demokrasi ve bir milli irade dersi vererek yeni bir çağ daha açtık. Bir kez daha bu yüce ümmetin, bu büyük ve aziz milletin bir ferdi olmayı bizlere nasip eden yüce Allah’a hamd ediyorum "dedi.

ŞEHİTLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz," Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle canları pahasına meydanları doldurup tankın, uçağın, tüfeğin üzerine sadece yüreklerindeki vatan ve millet aşkıyla yürüyen kahraman şehitlerimize ve gazilerimize ülke olarak çok şey borçluyuz. 15 Temmuz ihaneti asla unutulmayacak ve sonsuza kadar bir demokrasi bayramı olarak kutlanacak.” dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

KESİNTİYE UĞRAMAMALI

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “O karanlık gecenin ardından 1 yıl geçti. Ülkemiz zor günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Milli birlik ve beraberlik ruhu ile hareket ederek o gece yaşanan hain darbe girişimini vatandaşlarımız sokaklara inerek engelledi. Ancak tehlike tam anlamıyla henüz geçmiş değil. FETÖ’nün siyasi uzantıları başta olmak üzere hala bazı yapılanmaları belirli kademelerde görev yapmakta ve bu durum toplum vicdanını son derece rahatsız etmektedir” dedi.

ATAMALARDA LİYAKAT

ESAS ALINMALI

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz," 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı bir gerçek de, işte tam budur. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Demokrasiye inanan herkesin, hoşgörü temelinde siyaset yapma zorunluluğu vardır. Bunun aksi, kavgayı ve bölünmeyi getirir. O halde, daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız demokrasi kriterlerinin derhal hayata geçmesi gerekir. Devlet atamalarında liyakat baz alınmalıdır" dedi.