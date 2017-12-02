Türkiye Telif Haklarında Uluslararası İş Birliği Oluşturuyor

Telif hakları alanında bir lokomotif gibi çalışan Türkiye, bölge ülkeleriyle birlikte dünyada etkili olacak bir birliktelik kuruyor.

Telif hakları alanında bir lokomotif gibi çalışan Türkiye, bölge ülkeleriyle birlikte dünyada etkili olacak bir birliktelik kuruyor.

Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin yön verdiği telif hakları uygulamalarında iş birliği yapmak üzere, ülkeler ilk kez Türkiye'nin girişimiyle bir araya geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un himayeleriyle Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütülen "Uluslararası Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliği Projesi" ile beş ayrı ülkede beş ayrı telif çalıştayı düzenleniyor.

İkinci Çalıştay'ın ev sahibi Bosna Hersek

Türkiye'nin öncülüğüyle oluşturulan iş birliği projesinin ilk buluşması "Dijital Alan ve Fiziksel Korsanlıkla Mücadele Yöntemleri" başlığıyla geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Kazakistan'ın Almaatı şehrinde toplanmıştı.

Orta Asya ve Balkan ülkelerini bir araya getiren projenin ikinci buluşması ise "Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında Temel Yasal Düzenlemeler ve İdari Yapılanma" başlığıyla Bosna Hersek'te düzenlenecek.

Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberoviç'in açılışını yapacağı ikinci çalıştay 4-5 Aralık tarihleri arasında başkent Saraybosna'da gerçekleştirilecek.

Telif Hakları alanında çalışmaların paylaşılacağı buluşmaya, Türkiye ve Bosna Hersek'in yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sırbistan katılacak.

Ortak veri tabanı oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül ile Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş'in Türkiye'yi temsil edeceği çalıştayda, ülkeler telif hakları uygulamalarını, yasal düzenlemelerini, sorunlarını, fiziki ve dijital korsanlıkla mücadele yöntemlerini ve toplu hak takibine ilişkin konular ile önerilerini ele alarak, bilgi paylaşımında bulunacak.

Türkiye ile güçlü tarihsel bağları bulunan bölge ülkeleri, telif hakları alanında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen etkinlikler bakımından ilk olma özelliğini taşıyan projeye yoğun ilgi gösteriyor. Proje sonucunda ülkeler arasında telif hakları konusunda ortak bir veri tabanı oluşturulması hedefleniyor.