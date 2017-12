Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değil

İçişleri Bakanı Soylu, "Çok net bir şekilde ifade ediyorum, Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değildir, bunu yaptırmayız, bunu gerçekleştirtmeyiz, bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Yomra Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gezi olaylarını kimin planladığını bildiklerine dikkati çeken Soylu, " 17-25 Aralık darbesini binlerce kilometre öteden kimin planladığını ve bu ülkede taşeronlarına, maşalarına nasıl yaptırmak istediklerini net bir şekilde biliyoruz. 15 Temmuz darbesini herhalde bir meczubun, bir hainin, tek başına yapabilme iradesinin, karar verme iradesinin olamayacağını bilebilecek kadar aklımız vardır. Her birimizin bir siyasi öngörüsü, her birbirimizin bir tarih bilgisi, her birimizin bir anlayışı söz konusudur. Arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz ve Tayyip Erdoğan'ın varlığı ve bu ülkenin ve milletin her seçimde ortaya koyduğu iradenin varlığı onlara meydan okumaktır, meydan okumaktır ve meydan okumaktır." dedi.