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Türkiye, Üsküp’teki Engellilere Elini Uzatıyor

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Türkiye, Üsküp’teki Engellilere Elini Uzatıyor
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğuştan yürüme engelli Üsküplü Ertan Şakiri hakkındaki...

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğuştan yürüme engelli Üsküplü Ertan Şakiri hakkındaki "Ertan'ı sizlere emanet ediyorum" sözünü hatırlatarak, Şakiri başkanlığında engelliler için bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinin kurulacağını açıkladı.

Büyükelçi Tülin Erkal Kara, Üsküp'teki Büyükelçilik önünde düzenlenen 15 Temmuz anma programında tanıştığı Şakiri'nin büyükelçiliğe ziyarete geldiğini, engelliler için bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinin kurulmasını talep ettiğini belirtti.

Kara, bu konuyu Türkiye'deki muhataplarıyla görüşerek Şakiri başkanlığında ülkedeki engellilere fayda sağlayacak bir dernek kurulması için söz aldıklarını ifade etti.

"Ertan'ı sizlere emanet ediyorum"

Şakiri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2011'deki Makedonya ziyareti esnasında görüştüğünü hatırlatan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mustafa Paşa Camisi'nin önünde ve orada bulunan Makedonya'da yaşayan soydaşlarımıza, STK'larımıza "Ertan'ı sizlere emanet ediyorum." diye bir telkinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Ardından Şakiri'nin evini ziyaret ettiğini ve bu küçük evde kalabalık 2 ailenin yaşadığını dile getiren Kara, "O günü gördükten sonra aklıma hemen Sayın Cumhurbaşkanımın emaneti geldi. Döndükten sonra şöyle bir düşündüm, evet Makedonya'daki soydaşlarımıza emanet edildi ama Ertan bizim de evladımız" diye konuştu.

Kara, tüm hayırseverlere harekete geçme çağrısında bulundu, Şakiri'nin daha rahat yaşayabileceği bir eve sahip olmasını istediğini vurguladı.

Erdoğan'ın yakın dönemde Makedonya'ya ziyaret gerçekleştireceğini de belirten Kara, Cumhurbaşkanının, Şakiri'nin yeni evine konuk olmasını sağlamak istediklerini aktardı.

"Böylece üzerimize düşmüş olan görevi layıkıyla yapmış olacağımızı düşünüyorum" diyen Kara, derneğin Makedonya'da etnik grup gözetmeksizin engellilere fayda sağlayacağına işaret etti.

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