TÜRKİYE ÜZERİNE OYUNLAR...

Fırat Kalkanı Harekatı El Bab operasyonunda dün 16 kahraman askerimiz şehit oldu.
Harekatın 120. gününde yaşanan bu acı Türkiye'nin bir çok iline ateş topu gibi düştü.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Furkan Yavaş (30)-İzmir,
Astsubay Göktan Özüpek (23)-Kırklareli,
Uzman Çavuş Ferhat Demir (26)- Bursa,
Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya- Kayseri,
Uzman Çavuş Osman Çelik- Kayseri,
Uzman Çavuş Hasan Kavuz- Samsun,
Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın (24)- Tokat,
Uzman Çavuş Burak Boz- Konya,
Uzman Çavuş Ali Yılmaz (26)- Burdur,
Uzman Çavuş Oktay Durak (29)- Yozgat,
Topcu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar (24)- Elazığ,
Samsun nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Akın Acar (23)- Tekirdağ-Çorlu.
Memleketleri neresi olursa olsun, acıları hepimizin yüreğine düştü.
Bu bir oyun.
Bu bir tezgah.
Bu Türkiye üzerinde, içerdeki ve dışarıdaki düşmanların ortak hareketi.
Biri geliyor, kendi halkının üzerine 15 Temmuz'da bomba yağdırıyor;
Diğeri geliyor, Beşiktaş'ta, Kayseri'de güvenlik güçlerini bombalı saldırı ile şehit ediyor.
Bir diğeri de geliyor, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u arkasından haince, alçakla vuruyor.
Eli kanlı terör örgütü DEAŞ, hani FETÖ, kalleş PKK hangisine bakarsanız bakın.
Hepsinin arkasında dış güçler, hepsinin arkasında Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları görmek mümkün'.
Kimi teröristler ise Türkiye'nin Ortadoğu'da elinin zayıflatılmak için 'dış güçlerin kuklası olmuş'..
Ama şunu bilmeliler ki; Türkiye tek vücut, tek ses..
Evet acımız büyük ama öfkemiz daha büyük.
Kararlılığımız da bir o kadar büyük.
Kim, hangi alçak, hangi hesabı yaparsa yapsın, birliğimizi bozmaya güçleri yetmeyecek.
Yeter ki, teröre asla taviz verilmesin..
İçimizdeki FETÖ'cüler de temizlensin, dış güçlerin diğer kuklaları olan PKK ve DEAŞ'la da mücadeleye devam edilsin.
O kahramanların hepsi şimdi şehitlik mertebesinde...
Yüreklerimiz yansa da..
O kahramanları kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz..
Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, Sevr-i dayatmak isteyenlerin ''esiri oluruz'..
Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet etsin..
Türkiye’nin başı sağolsun..
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TÜRKİYE ÜZERİNE OYUNLAR...
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