"Türkiye Ve İran Birlikteliği Milyarlarca Doları Anadolu’ya Getirebilir"

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Soçi'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin...

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Soçi'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesinde üzerinde uzlaşılan siyasi çözümün yeni yatırım ve iş fırsatları açısından da tarihi bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, konunun uzmanları bu birlikteliğin enerjide de güçlü bir şekilde geliştirilmesinin Türkiye için milyarlarca dolarlık bir kazanca işaret edebileceği görüşünde.

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü ve Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Soçi'deki üçlü zirvenin siyasi ve askeri yansımaları kadar enerji ekonomisi üzerinde de çok net yansımaları olacağını belirterek, üzerinde uzlaşılan siyasi çözümün yeni yatırım ve iş fırsatları açısından da tarihi bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

"İran ile atılan adımlar çok kritik"

Soçi'deki görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katılmasını enerji diplomasisinin zirvedeki önemi üzerinden okuduklarını ifade eden Prof. Dr. Kumbaroğlu şöyle devam etti: "Zirvenin hemen öncesinde Enerji Bakanımızın Doğubayazıt'ta kurulacak geri besleme istasyonu ile İran'la çift yönlü elektrik enerjisi alışverişinin sağlanacağını açıklaması Türkiye-İran enerji işbirliğinde yeni bir dönemin habercisi. Total gibi yabancı şirketlerin milyarlarca dolarlık ihaleler aldığı ve Avrupalı yatırımcılar için iştah kabartan İran enerji pazarına girmek kolay değil".

"İran'ın kapısı İstanbul'da aralanacak"

Prof. Dr. Kumbaroğlu ayrıca, hukuki altyapısı ve finansal sistemi ile İran'ın çok farklı bir ülke konumunda olduğunun altını çizerek, "İran enerji pazarını daha iyi anlamak ve yatırım kararlarında yanılmamak, doğru kişilerle irtibatlanmak için 30 Kasım 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediğimiz 1'nci RIE Konferansı ile önemli bir fırsat sunuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) olarak Tahran Üniversitesi Enerji Enstitüsü ve İran Ticaret Odası Eğitim Enstitüsü ile imzaladığımız MoU kapsamında hayata geçirdiğimiz bu konferansla bölgesel işbirliğinde yeni bir döneme destek vermeyi hedefliyoruz. Başta eski İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian olmak üzere İran'dan yetkililerin, enerji ve yatırım şirketlerinin CEO'larının yanı sıra İngiltere ve İsviçre'den de da konuşmacıların dahil olduğu konferansımız İran'dan yoğun ilgi görmekte" ifadesini kullandı.