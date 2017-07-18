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Türkiye Woswos Ekibi Çaycuma’yı Ziyaret Etti

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Türkiye Woswos Ekibi Çaycuma’yı Ziyaret Etti
Sosyal medya üzerinden grup kuran Volkswagen Vosvos (Beetle) meraklıları Çaycuma'yı ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden grup kuran Volkswagen Vosvos (Beetle) meraklıları Çaycuma'yı ziyaret etti.

Ordu, Samsun, Fatsa, Ankara, İstanbul, Sakarya, Edirne ve Karabük'ten yaklaşık 120 Vosvos araç, Çaycuma şehir merkezinde toplandı. Araçlar, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Vosvos gurubunu Çaycuma'da görmekten mutlu olduklarını ifade eden Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "Vosvos sevenler bir araya gelmişler, bölgemizde güzel şov yapıyorlar. Değişik değişik modeller, bunlar halkımızın ilgisini çekmekte, Çaycuma'yı es geçmeden bize de uğradıkları için bizi de şereflendirdikleri için grubun yöneticilerine ve bütün gruba katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Vosvos Ekibi Ordu Sorumlusu Doğukan Turap, "Ordu'dan geliyoruz. Zonguldak bu sene vosvos etkinliği düzenledi. İlki yapılıyor, Devrek'te baston festivali vardı ona katıldık. Zonguldak'taki ve Devrek'teki arkadaşlara teşekkür ediyorum, bizi çok iyi ağırladılar. Büyük bir emek sarf etmişler bizleri ağırlamak için aynı şekilde Devrek'te de büyük bir ilgi gördük. Buradan Filyos's gideceğiz" dedi.

Grubun ilk kurucularından Natık Çevik, "Biz Ankara'dan geliyoruz. 25 yıldır geziyoruz. Bugün Çaycuma'ya geldik. İki hafta önce Ordu'daydık. Türkiye'nin her yerini gezeceğiz" dedi.

Zonguldak Volkswagen Dayanışma Derneği Başkanı Melih Öztürk ise "Türkiye genelinde Volkswagen fun clup ve dernekleriyle birlikle yaklaşık 15 ilden gelen Volkswagen'ci arkadaşlarımızla birlikte Devrek'te başlamış olan startımızın ikinci gününde Çaycuma'da belediye başkanımızı ziyaret ettik. Biz başkanımızla daha büyük projeler ve daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kısa bir süre şehir turu yapan grup daha sonra Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesine gitmek üzere ilçeden ayrıldılar.

Türkiye Woswos Ekibi Çaycuma’yı Ziyaret Etti

Türkiye Woswos Ekibi Çaycuma’yı Ziyaret Etti

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