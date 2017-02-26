Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi Açıldı

Türkiye Yazarlar Birliğinin 13. şubesinin açılışı düzenlenen toplantıyla ilan edildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 13. şubesi Gaziantep'te açıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 13. şubesinin açılışı düzenlenen toplantıyla ilan edildi. Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi Kurucu Başkanı Mehmet Yıldız, Gaziantep'te 13. şubenin açıldığını belirterek, "Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesinin kuruluşu münasebetiyle bir araya geldik. Bilindiği üzere Türkiye Yazarlar Birliği 1978 yılında Ankara'da Mehmet Doğan'ın başkanlığında kurulan Türkiye'nin en saygın kuruluşlarından birisidir. 1978'den bu yana Türkiye'de önemli faaliyetlerde bulunuyor. Şuana kadar Türkiye'nin 12 ilinde şubesi var. 13. şubemizi Gaziantep'te açmış bulunmaktayız. Bunun Türkiye ve Gaziantep'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Gaziantep kültürel anlamda istediğimiz düzeyde değil"

Gaziantep'in kültürel anlamda istenilen düzeyde olmadığının altını çizen Yıldız, "Gaziantep sanayi ve ticaret anlamında önemli gelişimler gösterdi. Fakat eğitim ve kültürel anlamda istenilen düzeyde değil. Biz Türkiye Yazarlar Birliği olarak inşallah bu şehrin kültürel anlamda da önemli gelişmeler göstermesi için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu bağlamda TYB Akademi adı altında bir kuruluş oluşturarak, ülkemizdeki saygın ilim adamı, entelektüel, politikacıları nitelikli insanlarla buradaki insanları bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Yazarlık akademisi adı altında Gaziantep'te yazarlığa yatkın gençleri geliştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye Yazarlar Birliğinin en önemli hedefi ise burada bir şehir kütüphanesi oluşturmayı düşünüyoruz. Burada Gaziantepli aydın ve yazarların, bilim adamlarının geçmişten bugüne kadar yazdıkları kitaplarının yer alacağı bir şehir kütüphanesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.