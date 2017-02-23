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Türkiye Yemen’e Kültürel Alanda Yardım Edecek

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Türkiye Yemen’e Kültürel Alanda Yardım Edecek
Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Yemen Kültür Bakanı Merva Demaj ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin, önce...

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Yemen Kültür Bakanı Merva Demaj ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin, önce kültürel alanda olmak üzere, Yemen'e birçok alanda destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Eler, darbenin atlatılması ve devlet kuruluşlarının tesisi konusunda Türkiye'nin Yemen yönetimini desteklediğini söyledi.

Türkiyenin Yemen Büyükelçisi, Türkiye'nin Yemen Milli müzesini ve Osmanlı ve diğer tarihi eserleri tamir edeceğini belirterek yakın gelecekte, geçici başkent Aden'e gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

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