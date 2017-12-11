Türkiye Yeterli Ve Dengeli Beslenme Ve Hareketli Yaşam Zonguldak İl Kurulu Toplantısı Yapıldı

Türkiye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Zonguldak il kurulu 2017 yılı ikinci toplantısını yaptı.

Türkiye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Zonguldak il kurulu 2017 yılı ikinci toplantısını yaptı.

Obezite ve diyabet hastalıklarıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ulusal mücadele eylem planı çerçevesinde il kurulları oluşturulmuştu. Bu doğrultuda "Türkiye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Zonguldak İl Kurulu" yılda iki toplantı ile ilimizde obezite ve diyabetle mücadele için gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler gözden geçiriliyor. 2017 yılının ikinci toplantısı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde Zonguldak Belediye Başkanlığı, Bülent Ecevit Ünivesitesi, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Diyabet ve Kronik Hastalıklar Derneği, Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ilk gündem maddesinde Zonguldak Valiliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü ile hayata geçirilen "Zonguldak İli Ortaokul Öğrencilerinde Diyabet ve Obezitenin tespiti ve Mücadele Eylem Planı" projesinin sonuçları sunuldu. Proje ise Vali Ahmet Çınar ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar'ın önemli destekleriyle yürütülüyor. Projenin sunumu Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Eylem planında 16880 orta öğretim öğrencisinin tarandığı, boy, ağırlık, bel çevresi, tansiyon, vücut yağ analizlerinin ilkinin Mayıs 2017 de gerçekleştirildiği iletildi.

Projede yılda iki ölçüm ile dört yıl boyunca 5, 6, 7 ve 8. Sınıf ortaöğretim öğrencilerinin takip edileceği, bu dönemde kritik bölümde saptanan aşırı obezler ve aşırı zayıflara yönelik kurumların eylem planlarını yürütecekleri aktarıldı. Özellikle yapılan ilk ölçüm ile durum tespitinde normal kilolu öğrencilerin yüzde 46 oranında olduğu, sorunlu ölçümleri saptananların öğrencilerin yüzde 54'ünü oluşturduğu, aşırı obez, aşırı zayıf ve tansiyonu yüksek olanlara ivedilikle gerekli müdahalelerin yapıldığı, genel olarak, beslenme-egzersiz ve sağlık sorunlarına yönelik ileri ki yıllardaki eylem planlarının belirlendiği aktarıldı. Ayrıca, ikinci ölçümlerin başladığı ve yaklaşık 35 bin öğrencinin hedeflendiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner'in başkanlığında proje sonuçları kurum temsilcileriyle değerlendirildi. Bu eylem planın ülkede ilk ve bu geniş katılımcı kitlesi açısından tek olduğu, özellikle diğer illerde de yapılması açısından örnek bir uygulama olduğu ifade edildi. Toplantının devamında ikinci gündem maddesi Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 hakkında İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Esin İlhan tarafından bilgilendirme yapıldı.

Görüş ve önerilerle 2017 yılının "Türkiye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Zonguldak İl Kurulu" son toplantısı tamamlandı.