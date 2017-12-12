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Türkiye’de 1 Yılda 10 Bin Araç Modifiye Edildi

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Türkiye’de 1 Yılda 10 Bin Araç Modifiye Edildi
Her geçen gün yoğunlaşan trafik ve araç sayısı sürücüleri daha seri ve dinamik araç kullanmaya yönlendiriyor.

Her geçen gün yoğunlaşan trafik ve araç sayısı sürücüleri daha seri ve dinamik araç kullanmaya yönlendiriyor. Aracının performansını artırmak isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemlerin başında da hızlandırıcı gaz tepkime cihazları geliyor.

Türkiye'de son bir yılda 10 binden fazla araç daha çabuk hızlanmak için modifiye edildi. Bir süredir Norveç Drift Şampiyonu Oyvind Oversveen'in de yarış araçlarında gaz pedalı tepkime süresini düşürmek için kullandığı Pedalbox'un, araçların performansını yüzde 30'a kadar yükselttiği belirtildi.

Alman DTE System'in ürettiği TÜV onaylı Pedalbox, kumandası aracılığıyla gaz pedalından gelen sinyalleri optimize ederek motora iletiyor. Bu sayede üretim esnasında standart hale getirmek amacıyla önceden belirlenen gecikme sürelerini neredeyse sıfıra indirip, aracın hantallığını ve geç tepki vermesini önlüyor. Araçta torku aynı kalırken, sağlıklı bir güç artışı ve yakıt ekonomisi için maksimum verimlilik sağlanıyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu ve insanların beklemeye tahammülünün olmadığıbüyük şehirlerde şoförler bu tip modifiye ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor. Pedalbox ile ilgili deneyimlerini aktaran Norveç Drift Şampiyonu Oyvind Oversveen, "Özel hayatımda ve yarış pistlerinde yılda yaklaşık 60 bin km yol yapıyorum. Benim kadar yol kat eden biri, sürüş anında çok farklı koşullar ve olaylarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu tarz durumlarda araç ve sürücünün esnek olması gerekiyor. Bir sedan araçta bile, günlük değişken sürüş şartları içinde yüksek performansa ihtiyaç duyuyorum. Ne yazık ki bu araçlar ağır ve hantal, şanzıman oranları ise çok uzun oluyor. Ancak PedalBox, her araca farklı birer karakter kazandırarak performansıyla şaşırtıyor" dedi.

Bir otomobil dergisinin testleri sonucunda 2016 yılı Performans Ödülü kazanan Pedalbox, aynı zamanda Alman Modifikasyon Derneği tarafından onaylı ürünler listesinde de yer alıyor.

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