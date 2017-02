Türkiye’de 2 Milyon Obez Var

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Türkiye'de obez olup, kilo probleminin yanında söz konusu hastalıklarla da mücadele etmek zorunda...

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Türkiye'de obez olup, kilo probleminin yanında söz konusu hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalan iki milyona yakın kişi olduğunu söyledi.

Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan obezite, mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıkların başında geliyor. Son on yılda dünyada Obezite oranı yüzde 33 artarken, önümüzdeki yirmi yıl içinde ise bu hastalığın en önemli sağlık sorunu haline geleceği öngörülüyor.

Obezite, yalnızca estetik bir problem değil, aynı zamanda şeker hastalığı, hiper tansiyon, uyku apnesi, yürüme bozuklukları ve kanserde artış gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bu sorunlar hastanın yaşam kalitesini düşürürken, sebep olduğu diğer hastalıklardan ötürü insan ömrünü kısaltıyor.

Türkiye'de obezite ve diyabet ile mücadele denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve sorularımızı yanıtlayan Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, ülkemizde obez olup, kilo probleminin yanında söz konusu hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalan iki milyona yakın kişi olduğunu ve yılda yaklaşık on bin kişinin bu yüzden ameliyat geçirdiğini söyledi.

Yaşam süresi kısalıyor

Prof. Dr. Oktay Banlı obezite ile savaş veren insanların durumunu şöyle açıkladı:

"Aşırı kilo ile mücadele, tıpkı maraton koşmak gibidir. Bu kişiler yıllarca diyet, spor, akupunktur, içecekler gibi yöntemlerde çare arıyorlar ancak sonuç çoğunlukla başarısız oluyor. Bunun yanında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diz ve eklem ağrıları, felç ve inme gibi sorunlarla da boğuşuyorlar. Aşırı kilolu olmanın getirdiği sosyal sorunlar ise durumu tam bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle gençlerde ve genç kadınlarda estetik sorunlar ve kaygılar karşımıza çıkıyor. Eve kapanan, sosyal ortamlardan uzaklaşan ve depresyona girerek kendisini sigara, alkol ve yeme bağımlılığına bırakan obez kişi, çaresiz bir kısır döngüyle günden güne daha da büyük bir çıkmaza giriyor. Kısaca obez kişi, ciddi organik hastalıklar, psikolojik sorunlar, depresyonlar, hayata dair kaygısal problemler yaşıyorlar".

Banlı, ayrıca obezitenin, kişinin sağlık kalitesini ve hayat konforunu ciddi bir şekilde tehdit eden ve yaşam süresini 13-14 yıl kısaltan bir süreç olduğunu da belirtti.

Teknolojik gelişmelerle artık ameliyatlar çok güvenli ve konforlu

Teknolojik gelişmeler her yerde olduğu gibi Obezite cerrahisine de yenilikler getirdi. Aşırı kilolarından ameliyatla kurtulmanız mümkün. Uygulanan ameliyat yöntemleri, klasik ameliyatlara fark atıyor. Ameliyatlar, kapalı yani laparoskopik yöntemle yapıldığından, açık ameliyatlara kıyasla çok daha güvenli, daha az ağrılı ve daha konforlu. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi obezite cerrahisinde de komplikasyon riski var ancak bu oran yüzde 1" in altında olduğu için çok düşük. Hastalar ameliyat sonrası iki-üç gün hastanede kaldıktan sonra normal yaşamlarına dönebiliyorlar.

Ameliyat kadar hastanın takibi de önemli

11 yıldır obezite ameliyatları yapan ve bu alanda sayısız başarılara imza atan Prof. Dr. Oktay Banlı'nın sayısı 2 bin 500'ü bulan ameliyatlarının arkasında donanımlı bir ekip var. Türkiye'nin her yerinden ekipçe çalıştıkları Obezite Cerrahi Merkezi'ne başvuran hastalar olduğunu söyleyen Banlı; operasyon öncesi hastaların deneyimli ve tecrübeli bir ekip tarafından iyi değerlendirilmesi ve tedavide farklı disiplinlerden sağlık uzmanlarının bir arada olacağı bir yaklaşımla hastaların takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Oktay Banlı, cerrahi tedavide sıklıkla uygulanan iki yöntem olduğunu söyledi. Yöntemlerden biri, halk arasında "tüp mide" olarak bilinen Sleeve Gastrektomi. Tüp mide ameliyatı esasen hastanın mide hacminin küçültüldüğü ve iştah kontrolünün sağlandığı bir ameliyat. Tüp mide ameliyatlarından sonra hastalar az miktarda yemekle doyabiliyor ve daha az kalori alarak, sağlıklı bir şekilde fazla kilolarından kurtuluyorlar.

İkinci cerrahi yöntem ise Gastrik Bypass ameliyatları. Bu yöntemde, hastanın mide hacmi küçültülürken, bağırsaklarda besin öğelerinin ve kalorinin emildiği alanlar da azaltılıyor. Böylece bypass ameliyatı hastanın hem az gıda tüketmesine hem de aldığı gıdanın kalori ve besin öğesi olarak belirli bir miktarının kullanılmasına neden olduğu için, kişinin kilo vermesi sağlanıyor.