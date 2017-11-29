Türkiye’de Aıds Tehlikesi Artıyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Dr. Gönül Bakır, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı...

Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Dr. Gönül Bakır, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkede AIDS vakalarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek hastalık hakkında bilgi verdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Gönül Bakır AIDS virüsünün ülkede hızla yayılmasının nedenleri hakkında bilgi vererek, "Türkiye'de AIDS hastası sayısının artmasında genç nüfusun fazlalığı, göç hareketleri, turizm, damar içi uyuşturucu kullanımının artması ve korunmaya yönelik düzenli eğitim programlarının bulunmaması etkili oluyor. HIV belirtileri üç aşamadan oluşuyor ilki 2 ila 4 hafta arasında görülen bu rahatsızlık 2. aşamasında ise daha çok gribe benzer bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor. 3. aşamada belirsizlik sürecine giriyor. Başlangıçta kusma, ishal, mide bulantısı, halsizlik, boğaz ağrısı, ateş ve kaşıntı-döküntüler gibi rahatsızlıklarla ortaya çıkan HIV virüsü birçok insanda o kadar sinsi ilerle ki kişiler normal bir grip olduklarını düşünürler" dedi

AIDS'in insanın bağışıklık sistemini çökerten HIV virüsünün neden oluğu bir sendrom olduğunu hatırlatan Bakır, "Human Immune Deficiency Virüs (HIV) ile meydana gelen bu hastalık uzun bir sessiz dönem sonrasında ilerleyici bir seyir göstermektedir. HIV virüsü aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmadığı, insanların taşıyıcı olduğu uzun bir dönem söz konusudur. HIV virüsü vücuda girdikten sonra vücudun bağışıklık sistemini kendisine hedef olarak alır ve vücudun hastalıklara özellikle enfeksiyonlara karşı olan bağışıklığını ve savunmasını yok eder" şeklinde konuştu.

Hasta sayısı artıyor

Bakır, hızla yayılan hastalık nedeniyle ülkede bugün 5 bin civarında resmi HIV taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Yaygın görüş resmi oranların 10 katı ölçüsünde olduğudur. AIDS bugün dünyada 40 milyondan fazla insanda vardır. Ülkemiz ve bölgemizde de bu hastalık her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hastalığın bulaşması

Bakır, kontrol edilmemiş kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalığın kontrolsüz cinsel ilişki nedeniyle yayılabildiğini ifade etti. Ayrıca, virüsün infekte anneden-bebeğe, yiyeceklerle, kullanılan aynı tabak, çatal, kaşık, bardak, aynı tuvalet ve banyo, telefon ve benzerleri gibi malzemeler yoluyla da virüsün diğer insanlara geçebildiğini anlatan Bakır, "HIV belirtileri bunlardan ibaret değildir belirtisiz aşama adı altındaki süreç ise daha karmaşıktır. İlk aşamadaki belirtiler bağışıklık sistemini çökertir ve en küçük bir hastalığa karşı bile vücudu güçsüz bırakır. Bu belirsiz aşama yıllar sürebilir ve siz bu hastalık başkalarına da bulaşabilir"diye konuştu.