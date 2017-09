Türkiye’de En Hızlı Akredite Olan Yabancı Diller Yüksekokulu Hkü’den

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, yüzü aşkın ülkede yüzyıllık eğitim-öğretim tecrübesine sahip dünyanın önde gelen...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, yüzü aşkın ülkede yüzyıllık eğitim-öğretim tecrübesine sahip dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu olan "PearsonAssured" tarafından "Akredite" edildi.

Uluslararası eğitim-öğretim standartlarına sahip olan, yabancı dil eğitiminde kaliteye önem vererek farklılaşmayı amaçlayan, yıllık denetimler ile kalite yönetimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, akreditasyon (yetkili bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemi)sürecini iki buçuk ay gibi rekor bir sürede tamamladı.HKÜ'nün uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla başladığı bu süreci deneyimli ve dinamik akademik kadrosu sayesinde kısa sürede tamamlayan HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, bu anlamda Türkiye'de en kısa sürede akredite olan yabancı diller yüksekokulu olmayı başardı.

Akredite ile uluslararası avantaj

PearsonAssured tarafından yapılan değerlendirme sürecinde HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, yönetim organizasyonu, eğitim ve öğrenme süreçleri, ölçme-değerlendirme olmak üzere üç temel kalite ölçütü kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu. Akredite süreci tamamlanan HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları durumunda, sunulan sertifikanın yanı sıra PearsonAssured tarafından da sertifika imkanından yararlanabilecek. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacak ve kazandıkları bu sertifikalar ABD'de, Avrupa'da ve Orta Doğu'da kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacak.

HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Mehmet Salih Yoğun, öğrencilerin lisans programlarında yabancı dilde eğitimlerine devam edebilmeleri ve her yıl düzenli olarak hazırlık eğitimi programının daha kaliteli hale gelmesi için gerekli her türlü akademik ve idari düzenlemeler ile çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, sürecin hızlı sonuçlanmasının tüm ekibin sağladığı katkı ve fedakarlıklardan kaynaklandığını belirtti. Yoğun, ayrıca çalışmanın her aşamasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın büyük destek verdiğini söyleyerek, teşekkür etti.