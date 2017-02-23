Türkiye’de İlk 100’e Giren Kocaelili Firmalar Ödüllerine Kavuştu

Kocaeli Ticaret Odası, 2012-2015 döneminde Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında bulunan 7 Kocaeli firmasına plaket verdi.

Kocaeli Ticaret Odası, 2012-2015 döneminde Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında bulunan 7 Kocaeli firmasına plaket verdi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 2012-2015 döneminde Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan 7 Kocaeli firmasına ödüllerini takdim etti. KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve KOTO üyeleri katıldı. Programda ilk 100'e giren; Best Modüler Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Meb Metal Ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'e ödülleri takdim edildi.

'Kocaeli'de güzel bir sinerji oluştu'

Programın açılış konuşmasını yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut, " Ülke dış ticaretinin yüzde 13'ünü karşılayan, Türkiye'nin göz bebeği olan bizim şehrimizden bahsediyorum. Bunun gerçekleştirilmesini sağlayan ilimizin güzide girişimcileri sürekli çalışarak, büyüyerek bu günlere geldiler. İşsizlik ile mücadele de bizde yer almak istiyoruz. Ekonomiye katkı sağlaması ile fuarlar organize ediyoruz. Bizce en kıymetlisi olan okulumuzda öğrencilerimizi yetişiyoruz. Kocaeli'de güzel bir sinerji oluştu. Bu sinerji ile yerel işletmelerimiz marka olmak için gerekli mesafeyi kat edecektir" dedi.

'Yılgınlık inançlı insanların işi değildir'

Bulut'un ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yarınımız bugünden bir adım ileride olmalı. Başaracağımıza inanmak başarının anahtarıdır. Umutsuzluk, yılgınlık inançlı insanların işi değil. Ben bütün bu başarıyı elde eden kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bundan sonra daha çok firmanın ilk 100'e girmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

'Hedef 10'uncu büyük ekonomi'

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise," Bugün ilimiz ve ülkemiz adına bize heyecan veren bir buluşmadayız. Bu firmaların sayılarının çoğalmasını diliyorum. Özel sektör ağırlıklı son 15 yıllık Türkiye'nin kalkınma başarısı olması gerekenin bir yansımasıdır. Türkiye bugün dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi iken hedefi de ilk 10 büyük ekonomisi olmaktır. Bugün bizler kamu yöneticileri kalkınmada özel sektörün önünü açmak, destek olmak zorunda ve sorumluluğundayız. Türkiye'de çarklar dönüyor. Dönecek. Yatırımlar gerçekleşiyor. Gerçekleşecek. Ve Bu başarı öyküleri artacak. Dün TOBB'a bağlı sosyal güvenlik kurumu verilerine göre istihdam raporunda yılsonu itibariyle istihdamını attırarak şampiyon olan il Kocaeli oldu" şeklinde konuştu.