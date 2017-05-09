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Türkiye’de İlk Defa Ele Geçirildi

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Türkiye’de İlk Defa Ele Geçirildi
Van'da narkotik polisi, kargo ile Kanada'ya gönderilmek istenen fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Van'da narkotik polisi, kargo ile Kanada'ya gönderilmek istenen fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini belirtti.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Van'dan Kanada'ya uyuşturucu sevkıyatının bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda hareket geçen polis ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kargo şirketinin aktarma merkezinde "Şila" isimli dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada Kanada'ya gönderilen kargoda fasulyeler içine fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Afyon sakızına el konuldu. Kargonun göndericisi aranırken, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiği belirtildi.

Türkiye’de İlk Defa Ele Geçirildi

Türkiye’de İlk Defa Ele Geçirildi

Türkiye’de İlk Defa Ele Geçirildi

Türkiye’de İlk Defa Ele Geçirildi

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