Türkiye’de İlk Milli Radar Sistemi Gaziantep’e Kuruluyor

Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilk milli radarın Gaziantep'e kurulacağı...

Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilk milli radarın Gaziantep'e kurulacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Havalimanı için tamamen yerli üretim olan radar sisteminin kurulacağını açıkladı. İlk milli radar sistemine Gaziantep'in kavuşacağını müjdeleyen Milletvekili Erdoğan, "Hava Trafik Kontrol hizmetlerinin sunumunda, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, Hava Trafik Kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemleri havacılıkta hayati önem taşıyor. Bu ihtiyaçlarımızın milli imkanlar dahilinde TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalar ile karşılanması amacı ile KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında Milli Gözetim Radarı (MGR) geliştirilmiş ve çalışmalar tamamlanmıştı. Milli Gözetim Radarının yeni bir proje ile geliştirilerek hem yedekli olarak çalışabilmesi hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip yeni bir radar sistemine sahip olunabilmesi amacıyla MGR/Mode-S Ar-Ge Proje çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında öncelikli olarak yedekli yapıya kavuşturulmuş MGR radar sistemi tesis edilecektir. Akabinde TÜBİTAK tarafından geliştirilecek olan Mode-S SSR radar sistemi MGR radar sistemine entegre edilecektir. Her iki radar sistemi Gaziantep Havalimanına tesis ettirilecek olan Yaklaşma Kontrol Sistemine entegre edilerek, Hava Trafik Kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacaktır" dedi.

Erdoğan, radar sistemlerinin tesis edileceği alanın Gaziantep'teki Gaffur Baba Türbesi mevki olarak tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.