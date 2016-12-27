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Türkiye’de İlk Yüksek Mukavemetli Çelik Patentini Aldı

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Türkiye’de İlk Yüksek Mukavemetli Çelik Patentini Aldı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat, Türkiye'de ilk defa yüksek ve ultra yüksek mukavemetli, nitelikli çelik patenti alırken hazırladığı TÜBİTAK projesi ile çeliğin otomobillerde kullanılabirliliğini ortaya çıkardı.

Karabük Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat, uzun yıllar süren çalışmaların ardından yüksek ve ultra yüksek mukavemetli, nitelikli çelik patenti aldı.

Başarılı çalışmalarının ardından farklı ülkelerden danışmanlık teklifleri aldığını açıklayan Yrd. Doç. Dr. Hayat, "3 yıllık çalışmalarım sonunda buluş sahibi olarak çelik patenti alarak ülkemize kazandırdım. Patentli çelik, yurt içinde üretilen en kaliteli çelikten ortalama 2 ila 5 kat daha üstün özelliklere sahip. Ayrıca bu çeliğin ülkemizde ve dünyada üretim durumunda markalı üretimi için markaları alınmıştır. Türkiye'de kendi markamız ile ilk Türk çeliği üretimi için çalışmalar yapılıyor. TÜBİTAK projesi yaparak çeliğin otomobillerde kullanılabilirliğini ve kaynaklanabilirliğini ispatladım" dedi.

"Kendi alanında dünya sıralamasında"

2010 ile 2015 tarihleri arasında yapılan ve 6 senelik bilimsel çalışmaların ele alındığı Hollanda merkezli uluslararası bir puanlama ve araştırma kuruluşunun verilerine göre alanında dünyada ilk sıralarda yer aldığı belirten Yrd. Doç. Dr. Hayat bu başarısı ile Karabük Üniversitesi'nin de kendi çalışma alanında dünya 3.'sü olmasına hizmet verdiğini belirterek, "Demir - çelik alanında uluslararası bazda tüm dünyada yayın yapan bir dergide makalelerim "En çok indirilen Top 20 Makale" ve ve "En çok atıf alan Top 20 Makale" listesine 6 yıl boyunca girmeyi başardım. Bu başarılarımızdan dolayı yaygın ağı ile Avrupa merkezli ve dünyada geniş okunma istatistiklerine sahip dergi grubu tarafından sertifikalandırılarak taltif edildik. Diğer çalışmalar ile de dünyada 6 farklı ülkeden 30'a yakın ortak çalışma ve danışmanlık teklifleri alıyorum. Ülkemin her alanda tanıtılmasına katkı koymak için çabalıyorum. TÜBİTAK projesi kapsamında nitelikli çelik alanındaki proje ilk aşamayı geçerek son listeye kaldı" diye kaydetti.

KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, başarılı projelerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat'a teşekkür ederek, "Demir çelik işçisi bir babanın evladı olarak dünyaya gelen Karabüklü bilim insanı Yrd.Doç.Dr. Fatih Hayat, başarılarıyla hem ilimizi hem de üniversitemizi gururlandırdı. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye’de İlk Yüksek Mukavemetli Çelik Patentini Aldı

Türkiye’de İlk Yüksek Mukavemetli Çelik Patentini Aldı

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