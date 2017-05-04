Türkiye'de tek olacak

Havza Belediye Başkanı İkiz, ilçede inşaatı süren Fizik Tedavi Hastanesi ve Uygulama Oteli inşaatını inceledi. Başkan İkiz, "Türkiye’de arkasında tek üniversite olan bu merkez yakında hizmete açılmış olacak" dedi

Samsun Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İmaret Mahallesi'nde OMÜ ve Havza Belediyesi'nin imzaladığı protokol çerçevesinde inşaatı devam eden Havza Fizik Tedavi Hastanesi ve Uygulama Oteli inşaatını ziyaret ederek yetililerden bilgiler aldı. Başkan İkiz, merkezin Havza’ya kazandırılması için belediyeye ait Lokman Hekim Kaplıca İşletmesi'nin yerinin ücretsiz olarak üniversiteye tahsis edildiğini ve inşaat devam eden binanın kısa sürede açılacağını belirtti.

Başkan İkiz, inşa edilen binan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanı olduğunu ve altı kat olacağı, bina içersinde otopark, termal havuzlar, fizik tedavi ve kür merkezi, 84 otel odası, spor ve egzersiz odaları, doktor odaları, lokanta ve toplantı odalarının yer alacağı belirtildi.

11 MİLYON 500 BİN LİRAYA MAL OLACAK

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezinin tamamlandığında ilçeye çok şeyler kazandıracağını ve tesisin yaklaşık 11 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirterek; "İlçemiz için önemli bir yatırım olan bu merkez için Havza Belediyesi olarak elimizden gelen desteği verdik. OMÜ ile aramızda yapılan protokol ile belediyeye ait arazi bu iş için tahsis edildi. Bu merkez tamamlandığında ilçemizin de termal sağlık merkezi olma yolu açılacak. Türkiye’de arkasında tek üniversite olan Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezi ilçemizde olacak. Bu bizim için büyük avantaj. Havza olarak tarihi ve termal bir ilçe olmanın yanı sıra Termal Sağlık Merkezi bir ilçe olacağız. Ülkemizde Termal Fizik Tedavi olarak üçüncü olan hastanemiz arkasında üniversite desteği olan tek Merkez olacak dedi.