Türkiye’deki 3 Kadın Anahtarcıdan Biri Ahlat’ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 3 yıldır anahtarcılık mesleğini icra eden Eda Babacan, Türkiye'deki bu işle ilgilenen 3 kadından biri olduğunu söyledi.

Babacan, severek yaptığı anahtarcılık mesleğinde her gün ilerleme kaydederken, kırık anahtarlardan yedek anahtara kadar birçok anahtar üzerinde işlem yapabiliyor. Eşinin her zaman kendisine destek olduğunu ifade eden Babacan, "Bu işe yaklaşık 3 yıl önce başladım ve işimi oldukça seviyorum. Sabah erkenden gelerek iş yerimi açıyorum. Her türlü anahtar üzerine iş yapabiliyorum. Sadece çilingir hizmetlerini eşim yapıyor. Kadınlar kendilerine güvensinler. Kadınların yapamayacağı bir iş yoktur. Türkiye'deki 3 bayan anahtarcıdan birisiyim. Bu da sonuçta bir sanat sayılır. Türkiye'de bu işi yapan 3 bayandan biri olmamdan dolayı ayrıca gururlanıyorum" dedi.

Eşine her zaman bu konuda yardımcı olduğunu belirten Ertuğrul Babacan ise, eşinin aldığı destekle birlikte işini geliştirdiğini söyledi. Babacan, "Eşim 3 yıldır bu mesleği icra ediyor. Bende bu konuda eşimi hiç yalnız bırakmayarak destek oldum. Bu yıl Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan proje kapsamında KOSGEB'ten hibe desteği alarak iş yerini yeniden dizayn ettik. Makineleri yenileyerek işimizi genişlettik. Bende eşime yapmış olduğu bu işte her zaman destek oluyorum. Özellikle çilingir hizmetlerini ben yapıyorum. Ayrıca Türkiye'deki 3 bayan anahtarcıdan birisi eşimdir. Bu konuda ayrıca gurur duyuyorum. Buraya gelen toptancımız Türkiye'de 2 bayan anahtarcı olduğu ve Eda hanımla birlikte bu sayının 3'e yükseldiğini söyledi. Bu sayede eşimin Türkiye'deki 3 bayan anahtarcıdan biri olduğunu öğrendik. Ayrıca iş yerimizi genişletme adına yapılan projede desteklerini esirgemeyen Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisine ve KOSGEB yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.