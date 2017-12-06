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Türkiye’deki Genç Nüfus Kültür Ve Sanattan Uzak Kaldı

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Türkiye’deki Genç Nüfus Kültür Ve Sanattan Uzak Kaldı
Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türk gençliğinin kültür ve sanat karnesi üzerine medya incelemesinde; gençlerin yüzde 81'i tiyatroya ya da...

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türk gençliğinin kültür ve sanat karnesi üzerine medya incelemesinde; gençlerin yüzde 81'i tiyatroya ya da konsere gitmezken yüzde 43'ü sinemaya gitmiyor.

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türk gençliğinin kültür ve sanat karnesi üzerine medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press'in Habitat Derneği'nin verilerini derlediği incelemede çarpıcı başlıklar ortaya çıktı. Buna göre gençlerin yüzde 81'i tiyatroya ya da konsere gitmezken yüzde 43'ü sinemaya gitmiyor. Gençler içerisinde kitap satın almayanların oranı ise yüzde 55 oldu.

Gençler arasında en umutlu olanlar öğrenciler

Türkiye'nin gençlerinin yaşam memnuniyetleri incelendiğinde kadınların yüzde 10'u, erkeklerin yüzde 14'ü yaşantılarından hiç memnun olmadığını belirtirken, genç nüfus içerisinde gelecekten en umutlu olan kesim yüzde 77 ile öğrenciler oldu. Yüzde 50'lik oranla en umutsuz kesim ise iş arayanlar olarak belirlendi.

'Türkiye'de gençlerin iyi olma hali" raporunda, erkeklerin yüzde 13'ü, kadınların ise yüzde 15'lik kısmı psikolojik destek alması gereken zamanlar olduğunu söylerken her iki gençten birisinin sigara ve benzeri tütün ürünleri kullandığı belirtildi. Gençlerin siyasete katılımı oy kullanmaktan ibaret gördüğü, sadece yüzde 3,9'unun aktif siyaset içerisinde yer aldığı saptandı.

En çok işsizlikle konuşuldular

Türkiye'de gençlerin en büyük sorunları arasında ilk sırada yer alan işsizlik, son yıllarda tırmanışı geçti. Türkiye'nin yüzde 16'sını oluşturan gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 20,6 oldu. Gençlerin medyadaki haber çıkışlarını inceleyen Ajans Press ve ITS Medya, Türk gençliğinin en çok işsizlikle konuşulduğunu tespit etti; yılbaşından itibaren genç nüfustaki işsizlik konusuyla ilgili yazılı basında 8 bin 727 haber yansıması belirlendi.

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