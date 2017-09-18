Türkiye’den Kktc Esnafına Kredi Desteği

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından yürütülen Kefalet...

Türkiye, KKTC esnafına 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından yürütülen Kefalet Kooperatifleri Finansman Programı kapsamında cirosu 1 milyon TL'nin altında olan esnafa yüzde 5 faizle 100 bin TL'ye kadar kredi alma imkânı verileceğini açıkladı. KKTC'lı esnaf ve sanatkarlar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından uygulanan kefalet sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı finansman imkanlarından yararlanılabilecek.

Yeni program KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığında düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bugüne kadar sadece Türkiye'deki esnafa yönelik olan kefalet sistemi programına artık KKTC'nin de dahil olduğunu ifade etti. Atun, bir yıldan bu yana devam eden hazırlık çalışmaları süresince Türkiye Cumhuriyeti'nde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını anlattı. Bakan Atun, Halk Bankası tarafından yürütülecek olan program kapsamında esnafa yüzde 5 faiz ile üst limiti 100 bin TL'lik kredi verileceğini dile getirerek, bu faiz oranının KKTC'de bugüne kadarki en düşük rakam olduğunu söyledi. Başvuruda bulunacakların vergi borcu, sosyal sigorta veya ihtiyat sandığı borcu olup olmadığına bakılmayacağına da işaret eden Bakan Atun, bu programın 5 yıllık bir süreyi kapsayacağını belirtti.

"Hedefimiz, en kısa sürede tabana en geniş biçimde yayılabilmektir" diyen Bakan Atun, bu programın tüm kooperatiflere açık olduğunu dile getirdi. Atun, 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen 4 hibe programının detaylarını da anlatarak, şimdiye kadarki tüm hibe programlarından toplamda 9 bin 631 kişinin yararlandığını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ise, kefalet sistemi programını gerçekleştirebilmek için bir süreden bu yana Türkiye'deki yasalarla uyumlaştırma ve altyapı oluşturma çalışması yaptıklarını anlattı. Akgül, şu anda Türkiye'de 1 milyon 200 binden fazla esnafa kredi sağladıklarını söyledi. Akgül, Kuzey Kıbrıs'taki esnaf için yeni bir kapı açacaklarını, en kısa sürede mümkün olduğunca çok sayıda kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi.