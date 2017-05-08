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Türkiye’den Projeler Hermes 2017’ye Damga Vurdu

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Türkiye’den Projeler Hermes 2017’ye Damga Vurdu
2017 Hermes Creative Ödülleri'nde Türkiye'den üç proje 20 ödül aldı.

2017 Hermes Creative Ödülleri'nde Türkiye'den üç proje 20 ödül aldı.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez, holdingin iştiraki Akiş GYO ve projeleri olan Anadolu yakasının en beğenilen alışveriş merkezlerinden Akasya, Esenyurt-Bahçeşehir'de yer alan Akbatı AVYM, 2017 Hermes Creative Ödülleri'nde yarıştığı kategorilerde toplam 20 ödülün sahibi oldu. Şirket açıklamasına göre geçtiğimiz yıllarda da pek çok kez Hermes Ödülleri'ni kazanan Akmerkez, Akbatı ve Akasya 2017 yılında da kendi alanlarındaki kategorilerde aldığı Platin ve Gold ödüllerle Hermes 2017'ye damgasını vurdu. Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan Akiş GYO'nun Yaşam Akademisi projesi de kurumsal sosyal sorumluluk programı dalında Platin ödül, program kitapçık ve özel etkinlik kategorilerinde ise Gold ödül kazandı.

Akmerkez sosyal sorumluluk dalının en yaratıcısı seçildi

Akkök Holding'ten yapılan açıklamaya göre Akmerkez, "Aşkını Başka Dilde Anlat" adlı sosyal sorumluluk projesiyle, kurumsal sosyal sorumluluk programı ve özel etkinlik dallarında Platin ödüle layık görüldü. "Akmerkez'de Mutlu Bir Yıl" projesi ise hem etkinlik hem de pazarlama planı dallarında Gold ödül kazandı. Rafine zevklerin kulübü olarak erkeklerin kullanımı için özel olarak tasarlanan "Kings Club" ise adından söz ettiren projelerin yer pazarlama planı ve diğer kategorilerinde Honorable Mention" a layık görüldü.

Akasya Kültür Sanat'ta Ocak 2017 tarihi itibariyle sergilenmeye başlayan "Hisart Diorama ve Canlı Tarih Sergisi" ile özel etkinlikler kategorisinde Platin ödüle hak kazandı. Akasya ayrıca, yılda 2 defa yayınladığı "Akasya Gazette" ile basılı malzeme kategorisinde Platin ödüle layık görülürken, "Hisart Diorama ve Canlı Tarih Sergisi" tanıtımı için hazırladığı Hisart Door Hanger ve Akasya Kültür Sanat ile grafik tasarım kategorisinde Gold ödülün sahibi oldu. Akasya'nın geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği; "Ali Poyrazoğlu Kukla ve Maske Sergisi ve Yaratıcılık Atölyeleri" ile Akasya Kültür Sanat'ın "AKS Video Projesi" Honorable Mention'a layık bulundu.

Akbatı AVYM, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğiyle özel etkinler dalında Platin, "Mutlu Yılbaşı Kartları" projesiyle Facebook uygulamaları dalında ve "Aile Festivali" projesiyle kurumsal sosyal sorumluluk programı dalında Gold ödülün sahibi oldu. Akbatı AVYM ayrıca "Yaz Okulu" ve "Akbatı 5. Yaş kutlamaları" etkinlikleriyle özel etkinlikler dalında Honorable Mention" a layık görüldü.

Türkiye’den Projeler Hermes 2017’ye Damga Vurdu

Türkiye’den Projeler Hermes 2017’ye Damga Vurdu

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