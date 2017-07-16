IHAAW193142-SPO/16-07-2017 - Türkiye'nin 2017 yılı başpehlivanı "Sarı fırtına'. 656'ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalyalı başpehlivan İsmail Balaban oldu. Final müsabakasında rakibi yine Antalyalı Orhan Okulu'yu mağlup eden Balaban, 4 yıl aradan sonra yeniden altın kemerine kavuşmuş oldu. 16.07.2017 19:31:42 TSI NNNN
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Türkiye’nin 2017 Yılı Başpehlivanı ’Sarı Fırtına’. 656’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalyalı Başpehlivan İsmail Balaban Oldu. Final Müsabakasında Rakibi Yine Antalyalı Orhan Okulu’yu Mağlup Eden Balaban,
IHAAW193142-SPO/16-07-2017 - Türkiye'nin 2017 yılı başpehlivanı "Sarı fırtına'. 656'ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalyalı...
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