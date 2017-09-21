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Türkiye’nin 222. Tabiat Parkı Giresun’daki Aymaç Parkı Oldu

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Türkiye’nin 222. Tabiat Parkı Giresun’daki Aymaç Parkı Oldu
Giresun'daki Aymaç Tabiat Parkı, Türkiye'nin 222. tabiat parkı olarak ilan edildi.

Giresun'daki Aymaç Tabiat Parkı, Türkiye'nin 222. tabiat parkı olarak ilan edildi.

Toplu temel atma merasimi için Giresun'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun Valiliğini ziyaretinde sürpriz yaparak, Türkiye'nin 222. tabiat parkının Aymaç Tabiat Parkı olduğunu ilan etti. Valilikte basın mensuplarına şehre yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu, Giresunlulara bir sürpriz yaparak, Dereli ilçesi sınırlarında yer alan ve estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir yer olan Aymaç Tabiat Parkı'nın koruma altına alındığını açıkladı.

"Giresun'un tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız"

Giresun'da çok değerli bir coğrafyanın olduğunu söyleyen Eroğlu, "Tabiatı korumakla mükellef olan Bakanlığımız 403 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Giresun'un tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Bakan Eroğlu'nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan ve çevresinde kültürel etkinlikler, tabiat yürüyüşü, foto safari ve kampçılık gibi faaliyetler yapılıyor.

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