Türkiye'nin 4'ncü büyük 'Lojistik Üssü' oluyor

Samsun ve Tekkeköy'ün ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak dev yatırımlar arasında ilk sıralarda yer alan 'Lojistik Köy' projesinde sona yaklaşıldı

İlçeye ve şehre istihdam ve ekonomik anlamda büyük kazanç sağlayacak bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan Lojistik Köy Projesi'nin, Tekkeköy sınırları içerisinde vücut bulmasının ilçe için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz çok önemli dev bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor" dedi.

LOJİSTİK VE DEPOLAMA ÜSSÜ OLACAĞIZ

Başkan Togar, "Lojistik Köy, inşaatının artık sonuna gelindi. Lojistik Köy, Samsun'un ve Tekkeköy'ün ulusal ve uluslararası alanda gelişmesine ve ticaretinin daha da artmasına öncü olacak en önemli ve en büyük yatırımdır" diye konuştu. Samsun'un kara, deniz, hava ve demiryolunun kavşak noktasını oluşturan stratejik durumu ve ulaşım alt yapısıyla bölgede yük trafiğini yönetebilecek tek şehri olma niteliğini taşıdığına dikkat çeken Togar, "Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun, şimdi ülkenin lojistik ve depolama üssü oluyor" ifadelerini kullandı.

Tekkeköy'e son yıllarda yapılan yatırımları vurgulayan Başkan Hasan Togar, "İlçemize Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu, Samsunspor Stadyumu, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Bilim ve Teknoloji Merkezi gibi devasa yatırımlar yapıldı. İhracat ve ithalata büyük ivme kazandıracak olan Samsun Lojistik Merkez Projesi de, tahminlere göre ilk etapta iki bin kişiye istihdam oluşturacak" dedi.

Bölge ekonomisinin ve istihdamının kalbi Tekkeköy'de atıyor

Tekkeköy sınırları içerisinde bulunan sanayiler, Samsun ve çevresindeki insanlara iş imkanı sağlayarak istihdama ve ekonomiye yön veriyor

Karadeniz'in en hızlı gelişen, değişen ve büyüyen ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alan Tekkeköy’ün, bölgenin en önemli sanayi, ticaret ve istihdam merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz tarih, turizm, kültür ve eşsiz doğal güzelliklerinin yanında sanayi siteleri ile bölgenin en avantajlı yeri durumunda bulunuyor" dedi.

YATIRIMCIYA ÖNCÜ OLUYORUZ

Başkan Togar, "Örnek Sanayi Sitesi, İlkadım Sanayi Sitesi, 19 Mayıs Sanayi Sitesi ile Samsun Merkez Organize Sanayi (Samsun Merkez OSB) ve Gıda Organize Sanayi'ye (Gıda OSB) ev sahipliği yapan Tekkeköy aynı zamanda Samsun ve çevre illerden binlerce kişiye iş imkanı sunan istihdam kaynağı durumunda bulunuyor. Yine sanayi sitelerinde üretim yapan büyük işletmeler, yurt içi ve yurtdışı ticari faaliyetleri ile ilçe, şehir ve ülke ekonomisine büyük bir kazanç sağlamaktadır. Tekkeköy Belediyesi olarak bizler de ilçemizin her türlü avantajlarını göz önünde bulundurarak, yatırımlar ve projeler planlıyoruz. Özellikle sanayicimizin ve yatırımcılarımızın önünü açarak bölgeye yatırım yapmasına öncü oluyoruz" şeklinde konuştu.