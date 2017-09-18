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Türkiye’nin Almanya’ya Notası Ses Getirdi

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Türkiye’nin Almanya’ya Notası Ses Getirdi
Almanya'nın Köln kentinde hafta sonu terör örgütü PKK'ya yakın derneklerin düzenlediği kültür festivaliyle ilgili tartışmalar konusunda sessizliğini...

Almanya'nın Köln kentinde hafta sonu terör örgütü PKK'ya yakın derneklerin düzenlediği kültür festivaliyle ilgili tartışmalar konusunda sessizliğini bozan Federal İçişleri Bakanlığı, PKK yasağının daha somut hale getirilmesi konusunun incelendiğini açıkladı.

Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından Köln'de düzenlenen "25. Kürt Kültür Festivali"nde terör örgütü PKK'nın sözde amblemleri ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılması üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, Berlin'de yaptığı açıklamada PKK'ya yönelik yasağın daha somut hale getirilmesi konusunun incelendiğini bildirdi. Sözcü, "PKK'ya ait bazı sembollerin yasaklanmasına yönelik eyaletlere gönderilen genelgelerin yeterli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

Gösterinin düzenlendiği Köln kentinin Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yasaklı semboller kataloğuna göre Öcalan'ın sadece sarı bez üzerindeki resminin yasak olduğunu belirterek, gösteri sırasında bu görünümdeki bir postere el konulduğunu ve bir gösterici hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, taşınan Öcalan'ın elini çenesine dayadığı pozun yer aldığı posterlerin ise yasak kapsamına girmediğini belirtmişti. Almanya İçişleri Bakanlığı ise, PKK yasağının genişletilmesi kapsamında Mart ayında yasaklı sembolleri içeren broşürün emniyet birimlerine gönderildiğini, broşürde çizili sembollerin genel bir derleme olduğuna, birebir broşürdeki sembollerle aynı olmasa da benzer sembollerin de yasak kapsamına girdiğine dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Öcalan'a ait her tür resmin yasak kapsamında olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, Köln polisinin PKK'ya dair semboller konusundaki uygulamasıyla ilgili olarak, "Olup bitenlerin örgüte ve örgütle bağlantılı sembollere uygulanan yasak anlayışımızla bağdaşmadığı açıkça ortadadır" dedi.

PKK'nın Köln'deki şovunun ardından Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini üç gün içinde iki kez Dışişleri Bakanlığına çağırarak, konuyla ilgili Türkiye'nin hassasiyeti ve Almanya'nın teröre karşı daha belirgin tavır takınmasını istemişti.

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