Türkiye’nin En Büyük Belediyecilik Fuarı Başlıyor

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle 7'nci kez Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile...

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle 7'nci kez Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu düzenleniyor.

Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle 7'ncisi düzenlenecek olan Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 23-26 Mart tarihleri arasında Antalya Expo Center'da düzenlenecek.

Modern belediyecilik ile belediyeciliği güncel teknolojilerle geliştirmeye yönelik yapılan fuarın tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Kepez Belediye Başkanı ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü ile fuar danışma kurulu üyeleri ve fuar organizatörleri katıldı.

AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, fuar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kendi döneminden önce fuarın 4 kez gerçekleştiğini kaydeden Tütüncü, önceki dönemlerde gerçekleşen fuar başarısının kendi döneminde de artarak devam ettiğini dikkat çekti.

Fuarla ilgili bu yıl danışma kurulları kurduklarını ve bu kurulun 4 ay boyunca yoğun gayret sarf ettiğini belirten Tütüncü, "2 aylık zaman zarfından tüm belediyeler birliği kapı kapı dolaşıldı. 10 ayrı belediyeler birliği ziyaret edildi. Bununla birlikte Antalya'nın tüm ilçeleri, Denizli, Afyon, Burdur, Isparta'daki belediyeler de danışma kurulumuz tarafından tek tek ziyaret edilip, bu fuara katılım sağlanması için taleplerde bulunuldu" dedi.

"En büyük ihtiyacımız şehirleri güzelleştirmek"

Belediyeciliğin en büyük görevinin toplumdaki insanların yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Tütüncü, belediyecilikte çok geniş bir alanda hizmet verildiğine de dikkat çekti. Çağın getirdiği teknolojilerden yararlanmak gerektiğini vurgulayan Tütüncü, "Belediyeciler olarak en büyük ihtiyacımız şehirlerimizi güzelleştirmek, çağın getirdiği teknolojileri iyi görmek ve uygulamak. Böylelikle hayal dünyamızı geliştirebilir, şehirlerimiz için daha iyisini hayal edebilir ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çabalarsak başarıya ulaşabiliriz. Şehirlerin daha da güzelleşmesiyle ilgili, ürünler üreten, düşüncüler üreten firma buraya getiriyoruz. Belediyelerimiz de yapmış oldukları kamu hizmetlerini burada göstererek birbirilerine örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

"Yüzde yüz artış var"

Fuara katılım sayısında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Tütüncü konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 3 yılda her yıl katılımcı sayısında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Geçtiğimiz yıl 15 bin kişi bu fuarı ziyaret etti. Profesyonellerin, tamamıyla belediye ve bürokratların katıldığı bir fuarda 15 bin sayısı büyük bir sayıdır. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen fuarlarda 2 bin, 2 bin 500 kişinin katıldığını göze alınınca buradaki fuarımıza büyük bir katılım olduğu gözükmektedir."

İnavasyon ve akıllı şehir teknolojileri teması

Bu yıl ki fuarın inovasyon ve akıllı şehir teknolojileri temasında gerçekleşeceğini kaydeden Tütüncü, fuarın Antalya'ya büyük bir katkı yapacağına işaret ederek, "Yaklaşık bin civarında yerli yabancı misafirlerimizi davet edip ağırlıyoruz. Onlara programlar düzenliyoruz, Antalya'ya gelmelerini sağlayıp burada bir hareketlilik sağlıyoruz. Eğer biz Antalya'yı dinamik şehir haline getirmek istiyorsak, belediye başkanlarını burayı çok iyi şekilde tanıtmamız ve misafir etmemiz gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin belediyecilik fuarında birincisi"

3 yıl önce fuar anlamında Antalya'yı en iyi noktaya getirmek için hedef koyduklarını da anlatan Tütüncü, "3 yıl önce bu işe başlarken hayal ettik, dedik ki şehircilik noktasında Türkiye'de ki en iyi fuar neden bizim fuarımız olmasın. Neden biz bu konuyla ilgili Antalya'yı önemli bir merkez haline getirmeyelim ve bizim sektörümüz alanında niye birinci fuar olmasın. Ve sonra dedik ki biz bunu yapmalıyız. Bizim şehrimiz böyle bir fuarı hak ediyordu. Önce kafamıza koyduk, sonra gayret ettik çalıştık ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye belediyecilik fuarlarında City Expo birinci sırada" ifadelerini kullandı.