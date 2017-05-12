Samsun merkezli düzenlenen, 13 ili kapsayan ve 731 şüphelinin gözaltına alındığı "Son Kapı-1" isimli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunun ayrıntıları...

Samsun merkezli düzenlenen, 13 ili kapsayan ve 731 şüphelinin gözaltına alındığı "Son Kapı-1" isimli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunun ayrıntıları belli oldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, "örgüt faaliyeti kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında yapılan "Son Kapı-1" operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında; "Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Samsun ve Adana Asayiş Şube Müdürlüklerince, internet üzerinden faaliyet gösteren fuhuş amaçlı eskort sitelerine yönelik olarak 24 Ocak 2017 tarihinde "Son Kapı-1" planlı operasyon çalışmalarına başlanılmıştır. Samsun Asayiş Şube Müdürlüğünce; 20 eskort sitesi, bu siteleri yöneten ve işleten 31 şüpheli şahıs, bu sitelere ilan vererek fuhuş yapan 668 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Adana Asayiş Şube Müdürlüğünce; 10 eskort sitesi, bu siteleri yöneten ve işleten 10 şüpheli şahıs, bu sitelere ilan vererek fuhuş yapan 22 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Operasyonun başladığı tarihten, bugüne kadar fuhuş yapan şüpheli şahısların, eskort sitesi sahiplerinin hesaplarına, ilanlarının yayınlanması karşılığında 2 milyon 786 bin 203 TL abonelik ücreti yatırdıkları tespit edilmiştir. Eskort sitesi yöneticilerinin suçun işlenmesiyle elde etmiş oldukları 6 araç, 4 daire, 1 yazlık olmak üzere toplam 2 milyon 75 bin TL değerindeki mal varlıkları ile 25 ayrı bankada bulunan hesaplarına el konulmuştur. Operasyon suresince şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyon 440 bin 520,77 TL para hareketliliği olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamasının devamında şu bilgiler verildi: "03 Nisan 2017 tarihinde Asayiş Dairesi Başkanlığından 2 uzman personel iller arası koordinasyonun sağlanması ve operasyon on hazırlık çalışmaları için bir hafta sureyle operasyon merkezi olan Samsun ilinde görevlendirilmiştir. 08 Mayıs 2017 tarihinden itibaren operasyon bitimine kadar Asayiş Dairesi Başkanlığından, Antalya, İzmir, Bursa ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerinden 6 uzman personel Samsun ilinde görevlendirilerek operasyona katılmış ve iller arası koordinasyonu sağlamıştır. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Hatay İllerindeki şüpheli şahısların yakalanarak, operasyon yapılan illere getirilmesi için Samsun ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerinden 54 personel görevlendirilmiştir. Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Samsun ve Adana Asayiş Şube Müdürlüklerince 12 Mayıs 2017 günü(bugün) 13 ilde (Samsun, Ankara, İstanbul, Adana, Hatay, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, İzmit, Muğla, İzmir, Mersin,) faaliyet gösteren 30 eskort sitesini, 5 ayrı örgüt halinde yöneten ve işleten 41 şüpheli şahıs ile birlikte fuhuş yaptığı tespit edilen 690 şüpheli şahsın yakalanabilmesi için, bin 781 personelden oluşan 517 ekiple "Son Kapı-1" operasyonu yapılmıştır."