TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GENÇLİK MERKEZİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini Samsun’a yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın talimatları doğrultusunda Samsun’da yapımına başlanan İlkadım Gençlik Merkezi’nin inşaatında sona gelindi. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi olacak İlkadım Gençlik Merkezi’nin kısa bir süre sonra hizmete açacaklarını bildiren Bakan Çağatay Kılıç, “Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini Samsun’a yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

7 MİLYONA MAL OLACAK

23 Temmuz 2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve 8 Eylül 2015’de yapımına başlanan gençlik merkezi, yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi olma özelliğini de taşıyacak olan İlkadım Gençlik Merkezi’nin bünyesinde çok amaçlı salon (basketbol, voleybol ve hentbol salonu), fitness salonu, 5 adet derslik, zeka oyunları dersliği, yemek dersliği, müzik ve folklor dersliği, kütüphane, sporcu soyunma odaları, antrenör soyunma odaları, engelli lavaboları, kafe ve fuaye alanı bulunuyor.

BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

Böylesine önemli bir tesisin Samsun’a kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlik merkezlerini çok önemsiyor ve bu nedenle de Türkiye’nin dört bir yanını gençlik merkezleri ile donatıyoruz. Bu merkezlerin en büyüğünü Samsun’a yapacağımızın sözünü vermiştik. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olan İlkadım Gençlik Merkezi sayesinde verdiğimiz sözü de tutmuş olacağız. Bu da bizleri ayrıca sevindiriyor. Yaptığımız bu tür gençlik merkezleri sayesinde özellikle öğrencilerimizin eğitimlerini daha iyi, daha verimli hale getirebilmelerine katkı sağlıyoruz. İnanıyorum ki, İlkadım Gençlik Merkezi yapımı tamamlandığında tıpkı diğer gençlik merkezlerimiz gibi gençlerimizin yoğun ilgi göstereceği yerlerden birisi halini alacak. Gençlik merkezimizin Samsunumuza ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”