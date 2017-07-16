Türkiye’nin En Büyük Spor Kompleksi Yıldırım’da Hızla Yükseliyor

Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılacak en önemli vizyon projelerinden biri olan Yıldırım Spor Kompleksi'nde yüzde 40'ı tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılacak en önemli vizyon projelerinden biri olan Yıldırım Spor Kompleksi'nde yüzde 40'ı tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi uluslararası spor organizasyonlarının merkezi haline getirme yolunda Türkiye'nin en büyük spor kompleksini Bursa'ya kazandırıyor. Yiğitler Mahallesi'nde Ankara Yolu'na cepheli arazide, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515 inşaat alanı olmak üzere, 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, tamamlandığında "Türkiye'nin en büyük spor kompleksi" olma unvanına sahip olacak. Tesisin bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun yanı sıra, yarı olimpik yüzme havuzu, jimlastik salonu, bireysel oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu, toplantı salonu, ofisler, yayın odası, basın birimi, kafeterya, gençlik merkezi, zeka oyunları işliği, bilgisayar işliği, müzik işliği, plastik sanatlar işliği, folklor-resim işliği ve fotoğraf odası bulunacak.

İnşası hızla süren spor kompleksin hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, milli maçlarla beraber uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek bu tesiste sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. 250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için büyük fiziki mekanlara ihtiyacımız vardı. Yalnızca Yıldırımlı değil, Bursa'daki tüm çocuklarımız ve gençlerimiz adına hayırlı bir çalışma yürüttüğümüze inanıyoruz" dedi.

Tesisin tamamlandığında spor merkezi olmasının yanında, geleceği şekillendirecek çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Edebali, "Evlatlarımızı madde bağımlılığından ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan koruyacak ve onların tam donanımlı nesiller olarak yetişmelerine imkân tanıyacak. Büyük bir heyecanla tamamlanmasını arzuladığımız tesisi önümüzdeki yıl içerisinde yapacağımız görkemli açılış töreni ile ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.